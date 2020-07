Roma, polpette avvelenate e rese dei conti tra grillini all’ombra di Virginia Raggi

Le elezioni in Campidoglio si avvicinano e tra i consiglieri grillini la diffidenza reciproca cresce esponenzialmente. Si va in ordine sparso. Ognuno ha la propria strategia. C’è chi sogna di rimanere in Assemblea capitolina e chi si vede già alla guida del proprio municipio. Tutti comunque hanno ormai smesso di cercare di celare dissidi e antipatie. Anzi, l’avvicinamento alla fine della consiliatura ha fatto saltare il tappo di un pentolone bollente di malumori che travalicano i confini delle logiche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.