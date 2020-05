Lasciamo in pace Silvia Romano

"Gettare una ragazza che per diciotto mesi era stata tenuta in prigionia" è stata una cosa non normale, "e la gara ad annunciare il ritorno di Silvia Romano ha denotato delle carenze nel gestire questa vicenda dal punto di vista mediatico, soprattutto perché dal punto di vista operativo i nostri servizi di intelligence hanno funzionato molto bene".

A Storie italiane il direttore Claudio Cerasa analizza la liberazione di Silvia Romano e lo scontro politico tra le due identità del centrodestra: