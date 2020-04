"Un paese come l'Italia, che è all'avanguardia nella lotta al coronavirus, è destinato a commettere sempre degli errori", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Storie Italiane su RaiUno. "Anche ieri sera - continua - ne sono stati commessi alcuni, si è data poca attenzione alle famiglie e alle scuole, si è scelto di aprire i musei e non le chiese. Ma la cornice è quella che importa e secondo me il governo ha fatto benissimo ad aprire con cautela, per capire se la curva del contagio risalirà in maniera significativa o se sarà invece sotto controllo. In questa fase non si può ancora mettere la salute dell'economia sopra quella dei cittadini".

"E' evidente che ci saranno disagi profondi", aggiunge Cerasa. "Ci sono persone che abitano distanti dai parenti, che si trovano in altre regioni. Ma dobbiamo ricordarci che abbiamo vissuto una situazione drammatica e che il virus è stato rallentato grazie all'isolamento sociale. Non possiamo permetterci di tornare a livelli di contagi di inizio marzo e al lockdown totale. Nel prossimo periodo servono regole chiare e che a poco a poco le singole regioni tendano a prendere decisioni diverse l'una dall'altra. E' la stagione in cui stato e cittadini devono dimostrare forte disciplina individuale e responsabilità collettiva".