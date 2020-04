Cambiare idea si può

Cambiare opinione è difficile, ma è fecondo. I vecchi maturi hanno questo di vantaggio sui giovani più acerbi, che mutando animo e opinioni, lo confessino o no, se lo confessino o no, si convertono, orientano le loro vite su altri e nuovi orizzonti. Insomma vanno incontro nei casi migliori a quella specie di gioventù regalata dalla vita a chi sa viverne più d’una. Non tutti, non sempre, certo. E non tutti i cambiamenti sono esenti da opportunismo sciatto, da rassegnazione,...

