Contro le ossessioni del fissato liberista

C’è il fissato bollato, una specie di modello per l’autocertificazione, e il fissato liberista. Il lib obsessed è quel tale che vede tutto quello che accade, comunque accada, dovunque e in ogni tempo, nello spettro ideologico della servitù pubblica dilagante sulla disinvolta mobilità privata, la mano invisibile dell’economia liberale schiacciata dalla mano lesta del sovrano statuale. E’ quel tale che si strappa tutti i capelli perché lo stato si indebita molto oltre il suo collo per arginare qualcosa di pericoloso,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.