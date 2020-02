Per battere Salvini bisogna attaccarlo direttamente. Lezioni dall'Emilia-Romagna

Guai a sottovalutare la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, come se si fosse votato in un territorio “speciale”, caratterizzato (è pur vero) da una “buona amministrazione” dimenticando che anche quella di Piero Fassino a Torino e di Sergio Chiamparino in Piemonte, a buon diritto, meritavano il medesimo riconoscimento. A pensarci bene, a valorizzare “quel gran pezzo dell’Emilia” (come scriveva Edmondo Berselli) sono gli sconfitti per giustificare il loro “successo non vittorioso”. Il Capitano ha compiuto un solo errore: candidare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.