Il buon senso nei paletti di Mattarella

La memoria viva dell’Europa Cacciati e uccisi dagli islamisti in Francia, non “graditi” in parte della Germania, costretti a chiudere le comunità a causa dei neonazisti in Svezia. Nel continente che deve loro tanto, ma che fu anche teatro della Shoah, hanno ancora un futuro gli ebrei? Storie e silenzi. Un’inchiesta e un libro

Sergio Mattarella non ha aspettato le giornate dedicate al ricordo della Shoah per sviluppare un ragionamento che contrasta le derive razziste e in generale discriminatorie. Il suo impegno è sottolineato dalla splendida frase pronunciata nel Giorno della memoria: “Il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino del genere umano”.Si tratta di un approccio antropologico,...