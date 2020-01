Bonaccini dal barbiere arabo

Ogni lunedì sul Foglio l’Innamorato fisso risponde ai vostri dubbi e alle vostre domande sull’amore e su tanti altri argomenti, sempre belli, dice lui. Scrivete a cuorefisso@ilfoglio.it.

Questa settimana, però, c'è ancora Bonaccini fisso. Fino alle elezioni l'Innamorato fisso Maurizio Milani si occuperà del candidato governatore del centrosinistra in Emilia-Romagna. Ogni giorno nel Foglio in edicola e sul foglio.it

Ieri (secondo fonti non confermate) Bonaccini è stato visto entrare in un negozio di barbiere arabo a 200 chilometri da Bologna. Il sindaco della Lega del comune dove c’è la barberia è stato avvertito. Subito ha mandato un fonogramma in via Bellerio a Milano. La notizia (ritenuta molto interessante) si è deciso di non usarla in campagna elettorale. Anche perché: Bonaccini è calvo e quando è uscito dal negozio aveva ancora la barba. Non penso si sia fatto la manicure.