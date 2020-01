Roma. Insomma migliaia di italiani hanno digiunato per il loro leader. La Lega infatti aveva lanciato sito e hashtag: #digiunopersalvini, per esprimere la vicinanza al capo che va a processo per il caso della nave Gregoretti. Il sito prevedeva: “Io sto con lui per un giorno”, e pare che oltre tremila volonterosi si siano iscritti e abbiano rifiutato il cibo. Il digiuno salviniano è davvero aggiornato ai tempi; molto diverso rispetto a quelli più famosi di Marco Pannella (1930-2016), il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.