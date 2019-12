Roma. “A gennaio o mai più”, dice. La perentorietà dei toni tradisce evidentemente una certa ansia. “I governi non vivono a tutti i costi”, spiega Salvatore Margiotta, “e la paura del voto non basta a tenerli in vita. Ora è necessario un cambio di passo, e le dimissioni del ministro Fioramonti stanno lì a confermarlo”. Però non allude a un rimpasto, garantisce il sottosegretario ai Trasporti, senatore lucano del Pd. “Serve un dibattito serio, coraggioso, che definisca una visione comune...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.