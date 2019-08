Il senso di Mattarella per lo stato

Il presidente della Repubblica ha promulgato il secondo decreto sulla sicurezza, ma ha chiesto al governo e al Parlamento di correggere alcune norme che giudica “irragionevoli”. Si tratta della dimensione esorbitante delle sanzioni previste per chi vìola le acque territoriali e dell’abolizione delle attenuanti per l’aggressione a una serie di pubblici funzionari, lista dalla quale sono stati esclusi, forse non per mera dimenticanza, i magistrati. Qualcuno considererà eccessiva la prudenza del Quirinale, ma bisogna tener conto che una volta messe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.