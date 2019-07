Se Renzi è (ancora) un problema per il Pd

Ore 15.30 del 23 luglio, riunione del gruppo parlamentare del Pd al Senato in vista della seduta di oggi dedicata al caso Russia, con Matteo Salvini al centro della scena. La domanda, per il Pd, è di quelle toste: chi parlerà a nome di tutti i senatori? I giornali lo hanno già scritto: sarà Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, a intervenire. Qualcuno però ha di che ridire. Come il senatore Antonio Misiani, che è interviene per illustrare la sua...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.