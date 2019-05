Buone ragioni per gridare prima gli europei

La domanda a cui rispondere domenica prossima in fondo è molto semplice: ma esattamente, tutti noi, che cosa siamo disposti a perdere? Per provare a ragionare senza retorica sul voto del 26 maggio, sul suo senso, sulla sua portata, sulle sue implicazioni politiche, sulle sue conseguenze culturali, occorre mettere per un attimo da parte alcune fregnacce sul fascismo e concentrarci sulla ciccia, sulla carne viva e su alcune questioni cruciali che ci possono aiutare a capire bene perché, al contrario...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.