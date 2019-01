E l’Italia sul Venezuela cosa fa?

“E l’Europa cosa fa?”. La domanda preferita e ricorrente degli antieuropeisti e degli euroscettici rivolta – molto spesso a ragione – di fronte alle indecisioni, alle esitazioni dell’Unione europea sulle tematiche di politica estera stavolta, sulla vicenda del Venezuela, non può essere fatta. Anzi, andrebbe ribaltata verso i sovranisti: “E l’Italia cosa fa?”. Perché il Parlamento europeo una decisione l’ha presa: oggi, riunito in sessione plenaria, ha riconosciuto a larghissima maggioranza il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó come legittimo presidente...

