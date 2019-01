La paura non fa novanta (per cento). Secondo me nemmeno sessanta. Eppoi gli italiani sono strani: fascisti sì, ma immaginari. Razzisti un poco, ma con le cautele dell’umanitarismo e senza tracce di biologismo arianeggiante (non se lo possono permettere, e lo sanno). Securitari, e chi non lo sarebbe?, ma non velleitari, non travestiti, non buffoneschi per forza. Cialtroni quanto basta, spregiatori delle cifre, lo siamo sempre stati, ma quando avanza, avanza. Conte e Moavero a parte, che sono i nostri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.