Macron si rimette in gioco, ma non sa farlo poco poco, come i nostri elitisti bobo. Ha sganciato 10 miliardi sull’unghia, estorti a forza di blocchi stradali e sassaiole, un compromesso comprensibile, sebbene improduttivo di pace sociale e politica, visto che era diventato per destre, sindacati, estrema sinistra madurista, gaullisti, socialisti il “presidente dei ricchi”, un uomo di stato techno pieno di disprezzo per la gente comune. E i lavoratori poveri, i ménage in difficoltà, al di là dei Suv...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.