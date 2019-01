L’unica ambizione del governo felpastellato, o quantomeno di una sua parte, è promuovere la decrescita infelice delle istituzioni. Il Parlamento va trattato come una scatoletta di tonno, la democrazia è quella di Casaleggio (uno vale uno, cioè uno vale l’altro) e, notizia di Capodanno, gli stipendi dei parlamentari vanno tagliati. Lo hanno annunciato dalle vacanze in montagna Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio: “Regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica”, hanno detto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.