Tra le molte ragioni che ci hanno portato a scegliere Sergio Mattarella come il nostro uomo dell’anno ce n’è una particolare che non abbiamo messo a fuoco a sufficienza ma che merita di essere approfondita e che riguarda un dato culturale, prima ancora che economico o politico, legato ad alcune scelte fatte negli ultimi mesi dal presidente della Repubblica. Mattarella può essere elogiato per la sua capacità sobria ma decisa di far rispettare, nei limiti del suo mandato, la Costituzione,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.