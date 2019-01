Di Maio assicura: “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”

In Italia

Conte è disposto a incontrare l’Anci con Salvini per parlare del decreto sicurezza. “Però i sindaci non possono disapplicare una legge che non condividono”, ha aggiunto Palazzo Chigi in una nota. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto a Salvini “di rivedere il decreto”.

Il ministro dell’Interno ha scritto su Facebook che i sindaci contrari al decreto “sono amici dei clandestini e traditori degli italiani. Si dimettano”.

Solo gli italiani avranno il reddito di cittadinanza, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “La pensione minima partirà tra febbraio e marzo”.

Un’auto è stata posta sotto sequestro in relazione alla morte di Daniele Belardinelli, l’ultras dell’Inter morto in seguito agli scontri con un gruppo di tifosi del Napoli lo scorso 26 dicembre poco lontano dallo stadio di San Siro.

“Non sono preoccupato per Carige”, ha detto Di Maio. L’azionista della banca, Malacalza Investimenti, “auspica di concorrere al rilancio industriale dell’istituto”.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,61 per cento. Differenziale Btp-Bund a 274 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

Nel mondo

Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera, per la seconda volta, nel giorno dell’insediamento del nuovo Congresso americano a maggioranza democratica. Pelosi ha promesso che verrà fatta “un’opposizione diversa” rispetto ai primi due anni dell’Amministrazione Trump.

Il dipartimento di stato americano ha avvisato i cittadini che potrebbero essere utilizzati dei “divieti di uscita” per chi viaggia verso la Cina a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni.

E’ iniziato il processo Khashoggi in Arabia Saudita contro 11 uomini accusati dalle autorità di Riad di essere coinvolti nell’omicidio del giornalista, ucciso a Istanbul il 2 ottobre scorso.

E’ stato rilasciato Eric Drouet, uno dei leader dei gilet gialli arrestato mercoledì sera a Parigi mentre cercava di organizzare una protesta non autorizzata.

Ryanair ha ottenuto la licenza operativa nel Regno Unito che le consentirà di effettuare i voli da e verso l’Ue anche nel caso di una Brexit senza accordo.

Il Papa ha accusato i vescovi americani di aver fatto prevalere i litigi interni anziché mostrarsi uniti di fronte agli scandali di abusi sessuali.