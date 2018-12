“Ora Fico si pronunci contro le penali”, dice il costituzionalista di Fico

Roma. Lui, che pur detestando quell’etichetta con cui spesso lo si identifica – “il costituzionalista vicino a Roberto Fico” – non rinnega certo la lunga consuetudine con uno dei massimi esponenti del M5s, al presidente della Camera si sente di dare un consiglio: “Visto che si avvicinano i messaggi di fine anno, sarebbe bello sfruttare questa ricorrenza per ribadire un principio: e cioè che siamo una Repubblica parlamentare, e i deputati e senatori non hanno alcun vincolo di mandato”, dice...

