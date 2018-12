Poliziotti in Italia, teppisti in Francia

In Italia sono lo stato e dunque stanno con la polizia, in Francia stanno invece con i violenti che alla polizia tirano le molotov, ma in entrambi i casi partecipano attivamente al lento sfaldarsi dell’ordine civile. E allora Luigi Di Maio spiega che gli spasmi da curva sud dei gilet gialli altro non sono che “la manovra del cambiamento”, cioè la nostra legge di Bilancio, niente meno: guerriglieri della restaurazione etica contro la pervasiva logica della finanza vaporosa e della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.