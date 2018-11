“Gli Sprar sono il modello di riferimento per noi del M5s”, dice Brescia

Roma. Quando attraversa il Transatlantico, poco dopo l’ora di pranzo, per tornare nella trincea del suo ufficio al quarto piano, Giuseppe Brescia sbuffa tutto il nervosismo accumulato in questi giorni. “Al momento il testo del decreto sicurezza è blindato”, dice. Poi si ferma e ripete, scandendo con più calma, in un sibilo di laconica malizia: “Al momento”. E non si capisce bene se dietro questa precisazione del presidente della commissione Affari costituzionali, esponente di spicco di quell’ala ortodossa del M5s...

