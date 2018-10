Giù le mani dai poeti, scrive Claudio Magris nel Corriere di sabato scorso. Che cosa c’entra Ezra Pound, inteso come poeta, come profeta solitario e disarmato, come novatore linguistico eccelso, con il fascismo anticapitalistico, con l’antisemitismo e la denuncia dell’usura bancaria e commerciale? Quelli di CasaPound mistificano e smanacciano ignobilmente sui Cantos: appropriazione indebita. Vederli sfilare a Trieste procura dolore allo scrittore della Mitteleuropa. Capisco, ma mi è difficile adeguarmi. Pound era un poeta fascista e un fascista poeta. Non...

