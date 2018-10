Il Mamiani occupa contro il governo, ma anche contro l’opposizione

Roma. È la mattina dopo la prima occupazione studentesca romana in epoca di governo gialloverde, e lo striscione “mai con Salvini” si staglia sul muro di cinta dello storico liceo Mamiani. La sera prima, dal collettivo che ha deciso per l’azione, era filtrata l’idea di una piattaforma di protesta “antirazzista”, contro la chiusura dei porti, e “sociale”, contro la manovra di un governo “dalla linea politica superficiale”. E su questo punto, quasi quasi, gli studenti del Mamiani erano sembrati in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.