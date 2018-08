Crimi fabbrica “fake news”

Non può più tacere, confessa, Vito Crimi. Ed è un peccato, perché parlando dice cose non vere. Dice, infatti, che “i signori delle autostrade” sono “tra i principali finanziatori di tanti partiti politici e nell’assetto societario di tante testate giornalistiche”. Resta nel vago, Crimi, spara nel mucchio – “tanti partiti politici”, “tante testate giornalistiche” – ma in sostanza recupera le stesse inesattezze dispensate, un po’ a casaccio, anche da Luigi Di Maio in questi giorni di polemica permanente. E cioè...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.