Un telefono acceso in aereo spiega perché combattere la società nemica degli esperti

Nel dicembre del 2016, il direttore del New Yorker, David Remnick, pubblicò una vignetta profetica, destinata a diventare il simbolo di una precisa e pericolosa caratteristica della società contemporanea: il disordine dell’anarchia spacciato come una naturale evoluzione della nostra democrazia. Nella vignetta, un signore molto indignato, a bordo di un aereo, sceglie improvvisamente di alzarsi in piedi e decide di arringare i passeggeri denunciando uno scandalo a suo avviso auto evidente. “Questi piloti compiaciuti hanno perso completamente il contatto con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.