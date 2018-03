Non abbiamo bisogno di farci ridare indietro la casta dalla casta

Ridateci la casta, invocava sabato Giuseppe De Rita. Ma è tardi, sempre più tardi, come diceva Montale (in Dora Markus). Un giorno saranno raccontate le responsabilità delle classi dirigenti in Italia. Hanno protettivamente accompagnato la stagione del terrorismo, anche per omissione. Hanno levato vani esorcismi contro il debito pubblico e dimenticato che il problema italiano è quello della produttività del lavoro. Hanno tutelato “la Costituzione più bella del mondo” con grettezza burocratica, impedito Grandi Riforme presidenzialiste in odio a Craxi,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.