Se Gentiloni sta a Renzi come una tranquilla camomilla sta a una sovreccitata Red Bull, Tajani sta a Berlusconi come un mojito analcolico sta a un doppio Negroni. Lo Zeitgeist, come forse sapete, è una fantastica espressione ottocentesca utilizzata per fotografare la tendenza culturale predominante in una determinata epoca. Nella politica contemporanea, se c’è un volto che oggi riesce a fotografare in modo perfetto lo spirito del tempo; se c’è un volto che oggi riesce a mettere insieme alcuni fondamentali...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.