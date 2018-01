Altre lezioni dal suicidio del 4 dicembre

Nel 2017 gli stranieri hanno investito in Italia 44,86 miliardi di euro. Un calo del 32,6 per cento sui 59,5 del 2016. Molto meno dei 52,6 miliardi nel 2015 e dei 51,3 del 2014. E’ il consuntivo della banca dati Bureau van Dijk, branca di Moody’s che analizza fusioni e acquisizioni. In un panorama mondiale che ha visto le operazioni di M&A (pari a 3.964 miliardi) in lieve flessione (3,2 per cento), l’Italia accusa la seconda perdita europea dietro al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.