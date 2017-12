La conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni. Segui la diretta

Ultimi giorni della XVII legislatura. In diretta dall’auletta dei gruppi parlamentari della Camera, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Subito dopo la fine della conferenza il premier dovrebbe salire al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella avviando l'iter che porterà allo scioglimento delle Camere. Nel pomeriggio sono attesi sul Colle i presidenti di Camera e Senato. Il decreto di scioglimento dovrebbe arrivare già oggi. La data più probabile per le prossime elezioni resta quella del 4 marzo 2018.