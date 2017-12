Gentiloni scommette sull'orgoglio Italia

In mattinata, qualche ora prima di iniziare la sua conferenza stampa di fine anno, Paolo Gentiloni aveva incassato l'ennesimo attestato di stima di Silvio Berlusconi. “È una persona gentile e moderata - aveva detto il leader di Forza Italia ospite di Coffee Break su La7 - credo che saprà gestire questo periodo con avvedutezza”. Parole che sintetizzano perfettamente, più di tante analisi politiche, il percorso del presidente del Consiglio. Arrivato quasi per caso a Palazzo Chigi nel dicembre dello scorso anno, oggi Gentiloni rappresenta in maniera inequivocabile un'Italia che ha rialzato la testa e che può, con orgoglio, rivendicare i risultati ottenuti.

Non a caso “orgoglio” è una delle parole che il presidente ripete più spesso durante la sua lunga conferenza stampa di fine anno. Un'occasione per fare il punto sull'anno appena trascorso ma anche su una legislatura che è ormai arrivata ai titoli di coda. Forse già oggi, infatti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le camere. La campagna elettorale entra nel vivo e, anche se Gentiloni resterà a Palazzo Chigi fino all'insediamento del nuovo esecutivo, da qui in avanti difficilmente si parlerà d'altro che delle dichiarazioni e delle promesse di Renzi, Berlusconi, Di Maio ecc.

Il presidente del Consiglio però, assicura che “il governo non tirerà i remi in barca, nei limiti della Costituzione e della prassi il governo governerà”. Dopotutto è quello che ha fatto in questi mesi. “Quest'anno - esordisce - oltre ad essere una conferenza stampa di fine anno, questo appuntamento ha anche un significato particolare. L'obiettivo del mio governo di arrivare alla conclusione ordinata della legislatura è stato raggiunto. A qualcuno può sembrare una mania, una formula, ma c'è di mezzo la Costituzione e c'è di mezzo l'importanza di evitare interruzioni brusche della legislatura in un momento molto delicato in cui l'economia italiana e in generale la nostra società stava leccandosi le ferite. Pensate quanto sarebbe stato grave e devastante avere un'interruzione drammatica della legislatura in un momento in cui l'Italia stava riprendendo fiato e, in alcune aree, si stava rimettendo a correre”.

“Il mio governo è nato in circostanze molto difficili - prosegue Gentiloni - la sconfitta nel referendum costituzionale, le dimissioni di Renzi, le divisioni nella maggioranza. Ma detto questo, non abbiamo tirato a campare, il mio governo ha fatto pochi annunci ma non ha preso poche decisioni”. Il premier coglie l'occasione per elencarle. Anche se prima si rivolge direttamente ai cittadini: “La legislatura è stata travagliata ma allo stesso tempo, a mio avviso, è stata una legislatura fruttuosa. L'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra. Il merito principale di questo è delle famiglie italiane, delle imprese, del lavoro, di chi studia e di chi si prende cura delle persone”.

“La politica - ha aggiunto - deve avere un certo ritegno nel considerare questa ripresa frutto di questa o di quella iniziativa. L'Italia si è rimessa in piedi grazie soprattutto all'impegno degli italiani. Non dilapidare questi sforzi è il primo impegno che i governi che verranno dovranno assumersi”.