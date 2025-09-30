Leggi il foglio

Piccola Posta

Se il centrosinistra confida nell'astensionismo

Adriano Sofri

Nella domenica del secondo mezzo giorno elettorale nelle Marche, avevo letto il titolo di un giornale – serio, in genere – che diceva: “Con l’affluenza in calo il centrosinistra spera”. Così, in anticipo di una intera mattinata sui primi sondaggi, ho smesso di avere il minimo interesse per il risultato delle elezioni nelle Marche.

