Proclamazioni di onnipotenza e mari ridotti in polvere

Di Assurbanipal, sovrano assiro, si diceva che i suoi comandi polverizzassero i mari e le terre. Negli ultimi giorni Trump si vanta di aver tolto le caramelle a Zelensky, Musk dice di voler uscire dalla Nato e togliere Starlink all'Ucraina. Finirà in polvere

Domenica, al British Museum, che contiene tanta parte della favolosa Biblioteca di Assurbanipal, nella magnifica galleria assegnata all’Assiria, ho letto un’iscrizione in risalto, dice: “I suoi comandi polverizzano i mari e le terre”. Mi ha colpito, con la proclamazione di onnipotenza, l’immagine dei mari ridotti in polvere, il mare in polvere. Assurbanipal era un gran sovrano, a Ninive, (di fronte alla nostra Mosul) dove visse fra il 685 e il 631 a.C. Secondo gli storici il suo regno segnò l’apogeo della potenza e della civiltà assira, e anche, come succede, l’inizio della decadenza. Fatto erede dal padre Esarhaddon, che lo preferì al maggiore Shamash-shun-ukin, strappò al geloso fratello il regno di Babilonia, distrusse il regno degli Elamiti, ma non riuscì a riconquistare l’Egitto. Fu cultore e protettore delle scienze e delle arti. La sua biblioteca contenne probabilmente più di 10 mila testi, fra i quali l’Epopea di Gilgamesh. Il British Museum conserva quasi 31 mila tavolette d’argilla cuneiformi scampate a distruzioni, incendi e dispersioni. Una leggenda identificò Assurbanipal con Sardanapalo, e ne fece un campione di dissolutezze, omosessuale e travestito, fautore della morale secondo cui la vita importa solo per il piacere, specialmente sessuale. Una simile figura sarebbe stata saccheggiata da poeti e artisti, Dante e Foscolo, Byron e Eugène Delacroix, che ne dipinse l’attesa della morte in una fiammeggiante cruenta scena di strage di giovani concubine, un sontuoso morboso femminicidio - e di servi, e un cavallo.



Sono uscito dal portale dei grandi tori alati con la testa umana di Khorsabad, e ho scorso le ultime. Trump si era vantato di aver tolto le caramelle al ragazzino Zelensky, Musk aveva detto di voler uscire dalla Nato, e che senza Starlink l’Ucraina era fritta - la friggitoria russa infieriva, con le difese ucraine accecate. Eccetera. Li ho visti insieme, l’intera corte, i bellimbusti di Mosca e i bellimbusti di Washington. Ci si chiede: come andrà a finire? Polvere. In polvere.