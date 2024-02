Vedersela brutta e venirne fuori, condizione di favore per chi voglia misurarsi col mondo

Ieri ho rivisto la firma di Vittorio Emanuele Parsi, e dal mio angolo lo saluto con un gran sollievo. Per lui, certo, e per chi gli vuole bene. E anche perché essersela vista brutta e venirne fuori è una condizione di favore per chi voglia misurarsi con il nostro mondo. Il nostro mondo se la sta vedendo molto brutta.