E Deng sputava nella sputacchiera

Quando Kissinger incontrò Deng Xiaoping. I verbali del colloquio e un gesto ripetuto

Nel 1980 andai in Cina al seguito di Sandro Pertini. Una volta fui introdotto, con altri giornalisti, al cospetto di Deng Xiaoping: Oriana Fallaci era fuori classe, restò con lui e ne ricavò la celebre intervista. A me è rimasto il ricordo della sputacchiera ai piedi della poltrona di Deng.

Nel 1999 furono pubblicati i verbali dei colloqui del 1975 fra Kissinger e Deng. Kissinger chiese a Deng di aiutarlo a sventare il compromesso storico in Italia. Deng ascoltava – racconta Kissinger – e non smetteva di sputare nella sputacchiera.