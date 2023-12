Sbaglia Israele a chiamare terroristi tutti i palestinesi che arresta

Non ci si può aspettare che gli abitanti della Striscia che rischiano di essere uccisi in qualsiasi momento esprimano shock e contrarietà per i massacri di Hamas. Loro no. Noi sì

Succede di dover seguire gli avvenimenti con uno sguardo, se non postumo, largamente differito, perché ci si persuade che, quanto al presente, le cose stiano andando inesorabilmente nel loro dannato verso. La “guerra” di Israele e Hamas (la parte per il tutto) oltretutto si può vincere o perdere. E’ ridicolo sorprendersi della probabilità che Hamas smaniasse ancora più di Netanyahu per farla finita con la tregua. Hamas ha intravisto nell’esito della sua irruzione del 7 ottobre in medio oriente e nel resto del mondo, non il traguardo di aver risuscitato la questione dello Stato palestinese che si voleva archiviata, e della quale se ne fotte, bensì l’enormità impensabile fino al venerdì precedente di far fuori lo Stato di Israele. Quello dello slogan dal fiume al mare, echeggiato, a loro insaputa o no, da tante esuberanti piazze del pianeta. Si può fare, oltre che dirlo, come salmodiano ogni giorno gli ayatollah. E l’atomica, che un imbecille ministro israeliano ha evocato, non si può sganciare su Jenin: c’è un limite alla miniaturizzazione.