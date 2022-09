L’Europa migliore è nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo, nei giovani ucraini che sventolano la bandiera dell'Europa, o in una giovane pakistana che viene assassinata dai suoi perché voleva essere come noi

L’occidente migliore è fuori dall’occidente. Nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo. L’Europa migliore è fuori dall’Europa. Nei giovani ucraini che ne sventolano la bandiera. O in una giovane pakistana che le è arrivata dentro e viene assassinata dai suoi – i suoi… Per capire chi siamo, o almeno chi non siamo, chi non siamo più, bisogna guardare a chi non è ancora come noi, e immagina che noi siamo come lei ci immagina.