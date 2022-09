A Mattia Sorbi è successa la cosa peggiore per un corrispondente di guerra

Il giornalista è ricoverato nell'ospedale di Kherson, ferito da una mina antiuomo che ha invece ucciso il tassista che lo accompagnava, un cittadino ucraino di Mykolaiv

A Mattia Sorbi, ricoverato, quando scrivo, in un ospedale della città di Kherson, occupata dall’esercito russo, è successa la cosa peggiore che possa succedere a un giornalista corrispondente da una situazione di guerra. La cosa peggiore non è morire, ma che muoiano la persona o le persone che ti stanno accompagnando. Nell’esplosione di una mina sulla strada di Kherson, dove Mattia Sorbi è stato ferito, il guidatore che lo trasportava, un tassista, cittadino ucraino di Mykolaiv, è rimasto ucciso. Questo è il punto, questa la tragedia. Di ogni altro aspetto ci sarà tempo di parlare, quando Mattia sarà tornato: con le informazioni appropriate, a ragion veduta.