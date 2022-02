Anche qui a volte non viene uno straccio d'idea

Accade che un lettore se ne accorge e decide di non far finta di niente: “Ultimamente, hai scarsa capacità di mettere a fuoco”. Da abbracciare

Ci sono giorni in cui sono travolto dalle incombenze piccine, e scade l’ora per spedire la piccola posta – la spedisco da più di venticinque anni – e non ho lo straccio di un’idea, oppure di un’idea che ha bisogno di tempo e spazio per essere svolta, come domani. Giorni come ieri, come oggi, resisto alla tentazione di copiare una piccola posta del 1997 (ve ne accorgereste, erano frizzanti) e butto giù qualche riga insulsa, che almeno passi inosservata. Quando, come ieri, un lettore se ne accorge e decide di non far finta di niente – “Ultimamente, hai scarsa capacità di mettere a fuoco”, mi ha scritto gentilmente ieri Giovanni T. – lo abbraccerei. Buongiorno, a domani.