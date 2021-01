È crollata anche l'ultima certezza: i re magi

Mi immagino un uomo vecchio che, leggendo un pezzo del Post sull'Epifania, decida di averne abbastanza

A volte ho dei pensieri strani. Ieri, per esempio. Ho letto titolo e sommario di un pezzo sul Post: “Tutto quello che sai sui re magi è falso. Non erano tre, non erano re, non si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e non seguivano una stella cometa”. Non che credessi che i tre re magi fossero tre, e che fossero re, e che si chiamassero così e nemmeno che avessero seguito la cometa. Ma ho immaginato, senza volere, un uomo vecchio, che viva solo, tanto più in tempo di zona rossa, nel giorno dell’Epifania, giorno di festa abolita e ripristinata, e legga: “Tutto quello che sai sui re magi è falso. Non erano tre, non erano re, non si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e non seguivano una stella cometa”. E decida, semplicemente, di averne abbastanza.