La dichiarazione del capogruppo 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, che il loro Movimento è un monolite, solleva qualche perplessità. Patuanelli è ingegnere, vedo, dunque non è tenuto a conoscere la greve tradizione lessicale della politica. Però è triestino, dunque è tenuto a conoscere se non la Storia, che è inconoscibile, almeno una quantità di storie, che sono passate da lì, anzi non sono nemmeno passate del tutto. Monolitici si sono vantati i peggiori partiti totalitari, e Patuanelli può trovare un efficace riscontro contemporaneo nei “Dieci principi per l’istituzione di un sistema ideologico monolitico” in vigore nella Corea del nord, quella che piace alla monolitica Lega. Specialmente singolare appare la rivendicazione del monolitismo, sia pure per proclamare che i 5 stelle sono un sol uomo, Di Maio, quando, come in questo caso, non viene da un partito, ma da una cosa che vuole continuare a chiamarsi movimento. Se la parola non fosse diventata impronunciabile, per eccesso di pronunciamenti, direi che Movimento e Monolite sono un Ossimoro. Bisogna decidersi.