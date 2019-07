Chiedo scusa alle donne e ai tedeschi per Salvini

A mio nome, non rappresentando io che me stesso, e anche questo dubbiosamente, vorrei chiedere scusa, nell’ordine, alle donne tedesche, alle donne tutte e ai tedeschi in genere, per l’ignobile espressione impiegata in un pubblico comizio dal ministro Salvini all’indirizzo di una giovane donna: “Zecca tedesca”. Fondendo in un solo insulto il disprezzo per le donne e per le persone tedesche, e ricorrendo all’epiteto più tipicamente fascista. Avrei immaginato che le prime pagine dei giornali italiani dessero un risalto adeguato alla cosa, e chiedessero o ospitassero richieste di scusa con ben altre autorevolezze. Non è successo. Un governante europeo può dire impunemente a una libera cittadina europea “zecca tedesca” sapendo di eccitare la sua piazza e di passare per uno che gliele canta presso il più vasto pubblico. Siamo a questo punto, finora.