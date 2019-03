Tornare bambino sul confine dell'Italia

Si sa che i vecchi tornano bambini. Ieri sono tornato in luoghi in cui ero bambino. C’è il confine fra Italia e Slovenia. L’ho passato, poi sono tornato indietro, poi di nuovo, avanti e indietro, di là e di qua, un mucchio di volte. Qualche passo di là e qualche passo di qua, in patria e all’estero. Era una bellissima giornata sul Carso, e in poche ore si espatriava e si rimpatriava centinaia di volte. Una cosa fantastica, meglio che sguazzare nelle pozzanghere. Quando ero bambino non si poteva. Ora che sono vecchio, a qualcuno piacerebbe che di nuovo non si potesse.