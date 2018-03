Giovedì 22 marzo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici a Roma

Quella di giovedì 22 marzo 2018 sarà una giornata difficile per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a Roma. I sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb hanno indetto un'agitazione di 24 ore in quanto “l'apertura del Comune di Roma alla gestione del privato del 20 per cento del Tpl ha portato solo a un peggioramento dei servizi e alla perdita dei diritti e del salario per i lavoratori". Inoltre, secondo l'Unione sindacale di base, “i cittadini delle periferie sono tra quelli più penalizzati, vista l'ingente mole di corse che saltano. L'amministrazione, in questa situazione imbarazzante, fa finta di non vedere e gira la testa, disinteressandosi finanche del problema degli stipendi che non vengono pagati regolarmente”.





Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Non garantito il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo. Durante le proteste saranno comunque in vigore le fasce di garanzia, cioè fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.





Per quanto riguarda gli autobus in periferia gestiti da Roma Tpl, sono a rischio le linee 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8 e C19.