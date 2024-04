La musica del "tempo perduto" che rivive un secolo dopo

Quanto al mélange di litanie e sperma del quale mi parlavate, la sua espressione più deliziosa l’ho trovata in un brano per pianoforte di Fauré, già un poco datato ma ancora irresistibile, che credo si intitoli Romance sans parole”. È il 1912 quando Marcel Proust risponde al suo amico e corrispondente conte di Montesquiou, uno dei nottambuli che l’autore della Recherche incontra a Parigi nei vivaci salotti della principessa di Brancovan, in quello un po’ più austero della contessa di Greffulhe, in casa della principessa Edmond de Polignac, la grande mecenate della musica, lesbica, ricchissima (erede delle macchine da cucire Singer), la quale usava sedersi su una specie di trono ricoperto di broccato, davanti agli altri invitati, con l’orecchio teso ai musicisti. Proust ci andava con il suo amante e poi eterno amico, il pianista Reynaldo Hahn, che spesso aveva interpretato per primo pezzi di Ravel, Debussy e Satie. Del giro faceva parte anche Gabriel Fauré, che però era un uomo più maturo, non era in cerca di fama, né di soldi, contrariamente a molti di loro. In certi casi, era stato il loro maestro di composizione, era l’organista molto invidiato della chiesa della Madeleine, ruolo ereditato dall’amico a sua volta maestro Camille Saint-Saëns, il Mozart di Francia, grande celebrità fin de siècle.



