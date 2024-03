Pace fatta tra Spotify e Neil Young dopo il caso Rogan. E adesso un nuovo album

Una resa onorevole, ma popolata da sentimenti plumbei. Si è conclusa la disputa tra il grande cantautore canadese Neil Young, icona generazionale e stilistica se mai ce n’è una, al cui fianco è scesa in campo la connazionale Joni Mitchell, fulgidissimo esempio di libera musicalità femminile, insieme schierati contro Spotify, il colosso planetario dello streaming. Un caso di boicottaggio col quale i due artisti, oggi entrambi ottantenni, per due anni hanno negato alla piattaforma i loro interi repertori discografici, come ritorsione per la scelta di Spotify di dare ospitalità nella sezione-podcast agli appuntamenti “The Joe Rogan Experience”, condotti dal campione della talk radio ultraconservatrice americana, in tempi di Covid propugnatore del complottismo anti-vax. “O me o lui”, aveva fatto sapere nel 2022 Young a Daniel Ek, il Ceo dell’azienda svedese. “Voglio che Spotify rimuova subito tutta la mia musica dalla sua piattaforma”, gli aveva scritto. “Potete avere Rogan o Young. Non entrambi.”

