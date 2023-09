Il ritorno dei Rolling Stones è una lezione scanzonata a quei seriosi dei Måneskin

La questione che apre una finestra surrealistica sulla notizia è che i Måneskin e i Rolling Stones – di nuovo insieme, dopo il concerto di Las Vegas – fanno adesso chiaramente parte della stessa identica scena. Perché la musica, con tutti i distinguo che volete, è la stessa e l’immaginario anche, a dispetto del mezzo secolo abbondante che li separa all’anagrafe. In un certo senso gli scampoli del modernismo e le torri del passatismo si stanno sbriciolando insieme, in ciò che resta di una possibile definizione della pop music elettrica di fine 2023. Mentre i Måneskin partono per un tour americano che farebbe invidia ai Rolling Stones e vengono celebrati agli Mtv Video Music Awards come credibili capofila internazionali di un genere, i Rolling Stones fanno la cosa più retrò del mondo, ma la fanno bene: con una conferenza stampa ad Hackney, nei quartieri orientali di Londra che battevano da ragazzini, hanno presentato a tutto il pianeta – con Jimmy Fallon a fare da host – il loro primo album di inediti in 18 anni (l’ultimo era stato lo stantio “A Bigger Bang”), intitolato appunto “Hackney Diamonds” (i diamanti dovrebbero essere loro, sennò chi?), nei negozi dal 20 ottobre, preceduto dal videoclip e dal singolo d’apertura, “Angry”, già disponibili dappertutto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE