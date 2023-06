Cent'anni di Maria Callas. Storia di una voce ineguagliata

Nella solitudine della sua elegante dimora in Avenue George Mandel, a Parigi, trascorse quegli ultimi anni in compagnia dei suoi domestici, lontana dai riflettori che l’avevano tenuta al centro del mondo teatrale per più di vent’anni. Aveva scelto la capitale francese come ultimo approdo di un viaggio che in Grecia, America e Italia aveva trovato i suoi porti più importanti. Oggi un’iniziativa di affascinante ampiezza si appresta a celebrarne il centenario: sono innumerevoli gli artisti che prenderanno parte a “Callas 100”, il prestigioso evento di respiro internazionale che avrà luogo in occasione dei cento anni dalla nascita di Maria Callas. Prodotto dalla ForTune Music & Shows in collaborazione con Musart di Firenze, DuePunti Eventi di Vicenza, TAM Teatro Arcimboldi di Milano, si compone di una tournée con tappe a New York, Vienna, Praga e ben quattro date italiane: il prossimo 23 luglio a Firenze, il 6 settembre a Taranto, il 9 settembre a Vicenza e il 28 settembre a Milano. “La celebrazione del centenario di Maria Callas – ha sottolineato il produttore del progetto Davide Cicchetti – viene realizzata attraverso un format semplice ma basato sui valori dell’eccellenza artistica”. Un progetto volto a ripercorrere la figura della diva e approfondirla sul versante musicale ma anche, attraverso testi creati per l’occasione – letti, nelle date italiane, da Laura Morante – su quello umano. Per celebrarne la grandezza, manifesta e insieme inafferrabile, quasi a voler approssimarsi il più possibile alla figura dell’artista, cogliere la sua identità, comprendere l’eredità di una figura la cui storia, travagliata e gloriosa, merita di essere ripercorsa.

