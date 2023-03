Le formidabili coincidenze artistiche tra Maria Callas e Anna Magnani

In quest'anno che segna mezzo secolo dalla morte dell'attrice e il centenario della nascita della cantante, si preparano biopic per entrambe. Donne come non ne nascono più. Gli amori, le lettere fatali, i registi: Pasolini, Visconti e Zeffirelli

Donne così, antiche e tragiche maghe mediterranee, in questa parte di mondo non ne nascono più. L’affermazione suona perentoria ma saetta indisturbata se mi domando cosa avessero in comune – se mai l’avevano – Anna Magnani e Maria Callas. Due dive di generazioni diverse che una congiunzione astrale, uno scherzo cabalistico, colloca sulla stessa linea temporale. Ecco infatti il magnifico soprano, con Maria Malibran la più grande di tutti i tempi, e Nannarella tornare insieme in questo burrascoso anno, che segna mezzo secolo dalla morte di Magnani (1973) e il centenario della nascita di Callas (1923). Mentre, in un affaccendamento di celebrazioni, Angelina Jolie si prepara a interpretare la Callas nel nuovo biopic di Pablo Larraín e Monica Guerritore vuol fare un film sulla Magnani.