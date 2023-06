La divina che divide. Cecilia Bartoli ha incantato il mondo

La prima del suo Orfeo ed Euridice, venerdì scorso al Festival di Pentecoste di Salisburgo, è finita con la ministra competente (non essendo in Italia, si può supporre che lo sia) la quale, congratulandosi in italiano fra piogge di fiori, l’ha nominata Kammersängerin, “cantante da camera”, titolo onorifico che evoca remote grandezze imperialregie e absburgiche e che la Repubblica austriaca ha conservato. La decorata è ovviamente SCNSD, alias Santa Cecilia Nostra Sempre Divina, insomma Cecilia Bartoli, la cantante lirica italiana più famosa al mondo, amatissima dalla maggioranza globalizzata che va all’opera, detestatissima da una minoranza rumorosa di quelli che ci vanno in Italia, e che noi devoti accreditiamo addirittura di poteri taumaturgici (voi ridete, ma a un altro Salisburgo – d’estate, però – mi guarì la storta rimediata sullo sconnesso acciottolato arcivescovile con la semplice imposizione delle mani nel foyer del Festspielhaus, in mezzo ai giapponesi che fotografavano all’impazzata…).

